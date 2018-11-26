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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kriz orayı da vurdu

26 Kasım 2018, Pazartesi 18:20
Ekonomik kriz Türkiye’nin en büyük sanayi üslerinden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni vurdu. son dört ayda işsiz kalanların sayısı 50 bini buldu.

Ekonomik krizin etkileri birçok şehirde kendini göstermeye başladı. Gaziantep de bunlardan biri oldu. Görüştüğümüz sanayiciler, ayakta kalan firmalarda üretimin üçte bir oranında düşürüldüğünü ve en iyi olasılıkla işçilerin ücretli ve ücretsiz izne gönderildiği söyledi. Sanayicilerin kendi aralarındaki sohbetlerde de, çevre ülkelerdeki fabrika kiralarını ve şartlarını konuşmaya başladığı, ekonomik olarak içinde bulunulan durumun derecesini anlatmak için dile getiriliyor. Aydınlık gazetesinden Ekrem Demir’in haberine göre, Türkiye’nin altıncı büyük ekonomisine sahip olan, 270 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin işçinin çıkarıldığı iddia ediliyor. Bir sanayici yaşanan durumun vehametini şöyle ifade ediyor; “Yarınları düşününce bugünlerimiz, iyi günlerimiz.”

Kiralık ve satılık fabrikalar var

DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Temsilcisi Nihat Bencan Gaziantep sanayisinin durumunu ve yaşananları Aydınlık’a değerlendirdi. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iki kilometre dolaşınca 5-6 tane kiralık ya da satılık fabrikanın dikkat çektiğini hatırlatan Bencan, “Her gün bir fabrika daha kapısına kilit vurur hale gelmiş durumda, Ticaret Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı rakama göre 14 firma konkordato ilan etti ve borçlarını erteleme kararı aldı. Yaklaşık 40’a yakın firmanın da konkordato talebinde bulunmak için dava açtığı duyumlarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Her gün iş arayan insanlar geliyor’

Özellikle ağustos ayından itibaren yaklaşık 50 bin civarında işçinin ya ücretsiz izne gönderildiğini ya da işten çıkarıldığını ileri süren Bencan, “Bu durum artan işsizlik rakamlarıyla örtüşmektedir. Gaziantep sanayisi burada çok önemli sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu da direk işçilere yansıyor. Hergün sendikamıza gelip iş arayan binlerce insan var. İşçi çıkaracağı düşünülmeyen marka firmalar dahi ciddi rakamlarda işçi çıkarmaya başladılar. Vardiya sayısını düşürdüler. Yani üretimi kısmaya başladılar. Küçülmeyle birlikte vardiya küçülmesine gidiyorlar. Vardiya küçülmesiyle birlikte boşa çıkan işçilere de ‘Gidin 1-1.5 ay bekleyin, ondan sonra biz önümüzü göreceğiz, ondan sonra sizi tekrar işe alıp almayacağımızı değerlendireceğiz’ diyorlar.” diye konuştu.

‘İzne gönderileN İŞÇİLER ortada kaldı’

Ücretsiz izne gönderilen işçinin ortada bırakıldığına dikkat çekerek işin kritik noktasının burada başladığını belirten Bencan, “İşçiyi işten çıkarmayıp ücretsiz izne gönderdiği için işçi ücret alamıyor. İşten çıkarıp tazminatını vermediği için işçinin eline para geçmiyor. Resmi olarak işten çıkarmadığı için işsizlik sigortasından da faydalanamıyor. Yani çalışan işçi direk işsizliğe, açlığa mahkûm ediliyor. Bu işçiler işten çıkarıldıktan sonra bir iki ay kredi kartlarıyla geçindiler, artık o da bitti. Bıçak kemiğe dayandı. Çocukların okula gittiği, hele hele kış aylarının geldiği bir dönemde yani masraf ayı dediğimiz bu aylarda çalışanların çok büyük sıkıntı çektiğini görüyoruz.” dedi.  Tekstil sektörünün artık “S.O.S” vermeye   başladığını belirten Nihat Bencan, hükümetin mutlaka sektörle birlikte çalışanları da destekleyen çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Etiketler: gaziantep, kriz, işsizlik
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