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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Krize faiz sürükledi

17 Eylül 2018, Pazartesi 00:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ödediği faizler dolayısıyla kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ödediği faizler dolayısıyla kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı’nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız” dedi. İznik ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, herkesin faiz ödediğini dile getirerek, “Dışarıda bir avuç tefeciye 16 yıldır ödenen faiz, 156 milyar dolar.

Biz, buna karşıyız. Borçlandığımız için ödüyoruz. İçeriye ödenen faiz, 699 milyar lira” ifadelerini kullandı. Ödenen faizlerin ülkeyi bir krize sürüklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Bundan çıkılır. Asla karamsar değilim. Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı’nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Kimse önünü göremiyor. Kimseyi özel olarak suçlamak istemem, ama güzel bir atasözümüz var; ‘Balık baştan kokar’. Yönetici olan, devleti yöneten kişinin topluma örnek olması lâzım. Savurgan olursanız olmaz. Bir yol ayrımındayız. Türkiye’nin bu badireden kurtulması lâzım” dedi. 

‘Ranta prim verilmeyen bir Türkiye istiyorum’

Kılıçdaroğlu, planlı tarım yapan ülkelerin kazandığını, Türkiye’de ise planlı bir tarım düzeni olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: “Ben neye talibim? Bu düzeni değiştirmeye talibim. Benim talip olduğum konu bu. Herkesin kazandığı, ürettiği, çalıştığı ve rantiyeye asla prim verilmediği bir Türkiye istiyorum. Hortumcuların olmadığı, 5 saatte 84 bin dolar para kazanılan bir düzeni savunuyorsanız aynen devam edin.

Gayet net söylüyorum, ‘Bu ülkede herkes çalışmalı, kazanmalı ve alın teri değerli olmalı’ diyorsanız oturup düşünmemiz lâzım.” Tarımın dünyanın her ülkesinde teşvik edildiğini, Türkiye’de de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ben size dört yıl önce ‘Saman ithal edilecek’ deseydim siz, ‘Bu Kılıçdaroğlu amma da söyledi. Saman mı ithal edilir?’ derdiniz ama ediyoruz. Mercimek, nohut, her şeyi ithal ediyoruz” diye konuştu. 

AA

Etiketler: CHP, Türkiye, faiz, Kemâl Kılıçdaroğlu, ekonomi
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