Uluslararası Ekonomi Peterson Enstitüsü uzmanlarından Jacob Kirkegaard, “Türkiye’de ekonomik krizin henüz başındayız” tesBitini yaptı.

“Ekonomistlere göre Türkiye krizin hangi aşamasında?” şeklindeki bir soruyu cevaplandıran Uluslararası Ekonomi Peterson Enstitüsü uzmanlarından Jacob Kirkegaard, “Türkiye’de ekonomik krizin henüz başındayız” tesbitini yaptı. Jacob Kirkegaard şöyle dedi: “Türkiye bana kalırsa uzun sürecek bir yüksek enflasyonla karşı karşıya. Enerji ve gıda tedariğini önemli ölçüde dışardan karşılayan bir ülkede döviz kuru yükseldiğinde olan bu. Bu durum tüketiciye de yansıyor. Bu da orta sınıf Türkler için ekonomik sıkıntı demek. Bence krizin henüz başındayız. Önümüzdeki dönemde beklenmedik şeyler olabilir. Türk lirası önemli ölçüde değer kazanmadıkça, iş yerleri kapanacak, borç ödeme zamanı geldiğinde iflâs edenler olacak. Bu söylediğim bazı Türk bankaları için de geçerli.”

ARTAN FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK

“Enflasyon sepetindeki ürünlerde yüzde 10 indirim yapılacak. Peki enflasyonla mücadelede bu yöntemler fayda sağlar mı?” sorusunu da cevaplandıran Jacob Kirkegaard, “Yükselen döviz kuru sebebiyle artan fiyatları güç kullanarak aşağı çekmeye çalışmanın işe yaramadığını ekonomik kriz tarihindeki örneklerden gördük. Türk hükümetinin bu tür politikaları benimsiyor olması bence çaresizlik göstergesi. Enflasyon rakamlarının yukarı çıkıyor olmasının siyasî alanda bazı sonuçları da olacaktır. Merkez Bankasının sürpriz şekilde faiz oranlarını yükseltmesi sonrasında Türk lirası çok az miktarda değer kazandı. Bu da işe yaramayınca hükümet şimdi bir anlamda ekonomik baskı seçeneğine yöneldi. İşe yarayacağını sanmıyorum. İşe yararsa da bu pek çok iş yerinin iflâs etmesi anlamına gelecek. En vatansever esnafın bile malını satın aldığı fiyattan daha azına satabilmesi zor. Ya da bu malları artık satın almazlar, müşterilerine de satamazlar. O zaman da iş kaybı olur. Bunun sonucu ise ekonomik krizin daha da derinleşmesi” dedi.

(www.amerikaninsesi.com)

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Albayrak: Toparlanmaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BRICA İstanbul Zirvesi’nde bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, “Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Felâket senaryosu üretmeye çalışanlara, bu algıda olanlara tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik. Hayata geçirdiğimiz tedbirler yatırımcılar tarafından gayet olumlu karşılanmıştır” dedi. Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

“VERİMLİLİĞİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE”

“2010’dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı, ancak krize karşı olağan üstü para ve maliye politikalarının getirdiği etkiler sürmektedir. Ticaret savaşları konusu önemli, bu zamana kadar ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz.”

“TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKTI”

“Ekonomik büyümemizde kamu kaynakları nispeten daha sınırlı oldu. Türkiye güçlü temelleri sayesinde bu süreçten güçlenerek çıktı. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörümüzü de reel sektörümüzü de destekleyecek kararlılığımızla sahada olacağız.

“TÜRKİYE’NİN KAYNAK SAĞLAMA SORUNU YOK”

“Türkiye, Brezilya ile birlikte son dönemde dünyada en büyük performansı gösteren ülke oldu. Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3’teyiz. Felâket senaryosu üretmeye çalışanlara, bu algıda olanlara tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik.”