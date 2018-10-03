Küçük esnaf yok olmasın: ‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğini belirterek, “Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı” ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, sokak aralarına kadar giren zincir marketlere acil çözüm bulunmasını istedi.

Küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığına ve zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğine dikkati çeken Palandöken, “Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı. Spekülatörlere karşı susup küçük esnafın kâr marjına göz dikileceğine, büyüklerin zammına da kural getirilsin” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, binlerce bakkal ve küçük esnafın, zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğine işaret ederek, dövizdeki kuru bahane ederek unun fiyatına yüzde 60’ın üzerinde arttıran spekülatörlere ses çıkarılmazken emeğiyle çalışan bakkal ve fırıncının kâr marjlarının sınırlandırılmasının adil olmadığını vurguladı.

‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı’

Bakkal ve küçük esnafın korunması için yeni yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Palandöken,”Küçük esnafı korumak için çıkarılan perakende sektörünü düzenleyen yasa yine küçük esnafı vurdu. Una, suya, elektriğe, mayaya ve yakıta yüzde 50-60 zamların yapıldığı bu ortamda ekmeğe yapılan zammın durdurulması ve fırıncı, bakkal ile diğer küçük esnafın gelirini kısmak doğru bir uygulama değil” dedi. Bakkal esnafının sigara ve ekmek dışında başka bir satış yapamadığını ve yeni düzenlemeyle de bakkalın sattığı ekmek ve sigaranın kâr marjına sınır getirildiğini hatırlatan Palandöken, “Zincir marketler karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük esnafın korunması gerekir. Çünkü küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bu fidanlık kurutulmamalı. Esnafımızın girdileri her geçen gün artıyor. Bakkal esnafımızın artık dayanma gücü kalmadı.” diye konuştu.