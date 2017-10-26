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Küçük Veysel uyarıyor: 'Ben yandım başka çocuklar yanmasın'

26 Ekim 2017, Perşembe 21:47
Ağrı'da, oynadığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılıp iki eli yanan 11 yaşındaki Veysi Yakut'un yaşadığı olay adeta kabusu oldu.

Ankara'dan düğün için yaklaşık 10 gün önce ailesiyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Sarıca köyündeki yakınlarının evine gelen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Veysi Yakut, düğünden sonra köydeki evlerinin kapısında bulduğu bir demir çubukla oyun oynamaya başladı.

Yakut, bu sırada havaya doğru salladığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Ellerinde ikinci derece, vücudunun çeşitli yerlerinden ise birinci derece yanık oluşan Yakut, ambulans ile kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Yakut, iyileşip okuluna gideceği günü umutla bekliyor.

Veysi Yakut, yaptığı açıklamada, katıldıkları düğün sonrası köydeki evin dışında bulduğu demir çubukla oynarken akıma kapıldığını anlatarak "Demir çubukla oyun oynarken havaya salladım ve elektrik tellerine değmesiyle akıma kapıldım, sonra bayılmışım. Çok korktum, olay aklımdan hiç çıkmıyor." dedi.

Yakut, olayın etkisini üzerinden atamadığını ifade ederek hem ellerinin yanması hem de okulundan geri kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

"Ben yandım başka çocuklar yanmasın"

Olayın adeta kabusu olduğunu söyleyen Yakut, şöyle devam etti:

"Her iki elimde ikinci derecede yanıklar oluştu. Canım çok acıyor, çok ağrım oluyor. Bir an önce iyileşip okula gitmek istiyorum, okulumu çok özledim. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar, yoksa sonları benim gibi olur. Tek isteğim, iyileşmek ve okula gitmek. Ben yandım başka çocuklar yanmasın. Elektriğe çarpıldığım günü hiç unutamıyorum."

"Hukuki süreç başlatacağız"

Yakut'un babası Mehmet Yakut da yeğeninin düğünü için Ankara'dan Ağrı'daki köylerine geldiklerini anımsatarak şunları söyledi:

"Çocuğum düğünden sonra dışarıda bulduğu bir demirle oyun oynarken demiri havaya sallamasıyla yüksek gerilim hattına vuruyor. Sonra elektrik çarpıyor. Perişan haldeyiz. Çocuğum ölümden döndü. Köydeki yüksek gerilim hatları çok eski zamanlarda yapıldığı için yüksek seviyede değiller. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağız."

Baba Yakut, benzer olaylar yaşanmaması için söz konusu mahalledeki yüksek gerilim hatlarının yenilenip yerden yükseltilmesini istedi.

BEAH Yanık Ünitesi Klinik Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk de Yakut'un yüksek gerilim hattına teması sonucu ellerinde ikinci derece, vücudunun da çeşitli yerlerinde de birinci derece yanıklar sebebiyle hastaneye getirildiğini anımsatarak Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: ağrı, elektrik
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