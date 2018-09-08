Kur, zam bahanesi olmaz

DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, yaşanan döviz kuru dalgalanmaları bahanesiyle zam yapmanın erdemli bir davranış olmadığını söyledi.

Yaşanan döviz kuru dalgalanmalarını bahane eden fırsatçıların kimisi; ürünlerini stokluyor, gramajları ile oynuyor, kimisi de etiketlere maliyetin üzerinde zam yaparak halkı kandırmaya çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, bu fırsatçılığa dikkat çekerek; “Kur artışı ile karşı karşıyayız. Millet olarak bu odaklara gereken cevabı vermemiz için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ancak bazı fırsatçılar maliyet üzerinde zam, gramaj düşürme ve stokçuluk gibi aldatmacalarla vatandaşı zor duruma düşürüyor” dedi.

DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar

MALİYETİN ÜZERİNDE ZAM YAPMAK

DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile birçok markette, kasapta ve şarküteride; maliyetin üzerinde zam yapmak, stokçuluk veya gramaj düşürme gibi çeşitli hilelere gidildiğini belirterek, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata gibi ürünlerde fiyatlar sabit tutulup gramajlar düşürülürken; et ürünlerinde ise stokçuluk sahtekârlığın görüldüğüne dikkat çekti.

Ticarette erdemi korumalıyız

Kur artışı ile yaşanan sahtekârlıkların İslâm kültürüne kesinlikle uygun olmadığını belirten Mustafa Çınar, “Yapılan yolsuzluklara karşı devletimiz en ağır cezalar ile önlem almalı ki, halkımız bu girişimlerden zarar görmesin. Ticarette yapılan her türlü usûlsüzlükleri kınıyor, haksız zam yapan iş adamlarını helâl ticaret yapmaya dâvet ediyoruz” diye konuştu.