Kuraklık buğdayı vurdu

Manisa’da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl Nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarındaki artış verimi yüzde 50 düşürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatını da ton başına 1050 lira açıklaması çiftçiyi memnun etmedi. Kurak geçen yılın ardından istediği fiyatı da bulamayan çiftçi, maliyetleri karşılamanın derdine düştü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, biçerdöverlerle buğday hasadının yapılmaya başlandığını belirterek, “Üreticimiz yüzde 40, yüzde 50 verim kaybı yaşadığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar dolayısıyla buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda” dedi. Rekoltenin iyi olmaması dolayısıyla çiftçiye ton başına özel sektörde 910 lira gibi bir fiyat verildiğini dile getiren Altındağ, “Kalite kaybından dolayı üretici buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne götürse bile fiyat kıracaklar. Üretici her iki taraftan mağduriyet yaşayacak. TMO’da fiyatlar kaliteye göre belirleniyor. Çiftçi gerçekten zor durumda” diye konuştu. DHA

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