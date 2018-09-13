‘’Kurbağanın gözü dereye su gelene kadar çatlayacak”

Ankara Sanayi Odası (ASO), ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik hazırladığı raporu 4 bakanlığa gönderdi.

ASO, sanayicilerin karşılaştığı ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik olarak hazırladığı raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlıklara gönderilen öneriler dizisinin giriş kısmında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükleri atlatması ve ekonomik büyüme eğilimini sürdürmeye devam etmesi amacıyla sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğu bildirildi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme çıkmasına rağmen, bankaların şu ana kadar herhangi bir adım atmadığını söyledi. Özdebir, “Esaslar tam olarak belirlenmediği için uygulama sarkıyor. Ancak kurbağanın gözü de dereye su gelene kadar çatlayacak” diye konuştu.