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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kurban keserken eziyet edenlere ceza

28 Ağustos 2017, Pazartesi 14:19
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Kurban kesiminde uygunsuz davranarak hayvanın eziyet çekmesine neden olanlara 540 lira ile 2 bin 752 lira arasında değişen oranlarda ceza kesilecek." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın vatan ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurban Bayramı'nın insanların iyilik ve merhamet hislerini açığa çıkarması bakımından önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, "Dini vecibemizi yerine getirirken, elimizde bulunanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşırken, bu güzel bayrama hayvanlarımıza eziyet ederek halel getirmeyelim." diye konuştu.

"Kurban ehil kimseler tarafından kesilmeli" 

Kurbanın ehil bir kişi tarafından kesilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, kesimin ibadet ruhuna uygun olarak süratli bir şekilde, hayvana acı çektirmeden yapılması gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanların uygunsuz ve gereksiz yere acı çekmelerine sebep olmanın kanun ve yönetmelikler ile cezalandırılacağına dikkati çeken Eroğlu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır" hükmüne işaret etti. Eroğlu, bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına bin 97 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Eroğlu, söz konusu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan "Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine aykırı hareket edenlere de hayvan başına 2 bin 752 lira idari para cezası kesileceğini söyledi.

Kötü muamele yasak

Bakan Eroğlu, hayvanlara her türlü kötü muamelenin yaptırıma tabi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 546 lira idari para cezası uygulanır."

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmanın da yasak olduğuna dikkat çeken Eroğlu, bu hükme aykırı davrananlara 546 lira para cezası uygulanacağını belirtti.

Kurban Bayramı süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri tarafından gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Eroğlu, kurban kesim ve satış yerleri ile ilgili denetimlerin de yerel yönetim birimleri ile müştereken yapılacağını kaydetti.

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AA

Etiketler: kurban bayramı, veysel eroğlu
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