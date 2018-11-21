Küresel büyüme gerileyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), “2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nun” ikincisi yayımlandı.

Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayınlanan ara rapordaki yüzde 3,7’lik 2018 büyüme tahmini korunurken, 2019’a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürülerek yüzde 3,5’e çekildi. Kuruluş, dünya ekonomisi için 2020 büyüme tahminini de yine yüzde 3,5 olarak açıkladı. Euro Bölgesi, Japonya, Çin ve Hindistan’a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 büyüme tahmininde değişikliğe gidilmedi. OECD, G20’ye ilişkin büyüme tahminini aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,8 gelecek yıl ise yüzde 3,7 oranında büyüme öngördü. OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda “küresel ekonomi kaba dalgalı denizlerde geziniyor” ifadesini kullanarak, küresel büyümenin güçlü olduğunu, zirveye ulaştığını belirtti.

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