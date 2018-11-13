Küresel enerji talebi artacak

Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre, küresel enerji talebi 2040’a kadar yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) “2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu”ndan derlediği verilere göre, geçen yıl toplam küresel enerji talebi 13 milyar 972 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesindeydi. Dünya genelinde 2040’a kadar en yüksek enerji talebi, 8 milyar 201 milyon ton eşdeğer petrolle Çin’in de içinde yer aldığı Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerden gelecek. Bu bölgeyi, 2 milyar 693 milyon ton eşdeğer petrolle Kuzey Amerika izleyecek. Küresel enerji kaynakları arasında en yüksek talep yine petrolde yaşanacak. Geçen yıl ortalama 94 milyon 800 bin varil olan günlük küresel petrol talebi, günlük 11 milyon 500 bin varil artarak 2040’ta 106 milyon 300 bin varile yükselecek. Küresel petrol talebinde Asya Pasifik bölgesi, günlük 39 milyon 500 bin varille ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 19 milyon 300 bin varille Kuzey Amerika takip edecek. AA

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