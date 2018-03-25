Küresel rekabette gerideyiz

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Küresel Rekabet Endeksi’nde 137 ülke arasında 53’üncüyüz. Türkiye bilgi ve teknoloji üretmek, bu alanda ihracat yapar konuma erişmek, sektörleri hızla bu dönüşüme adapte etmek zorunda” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Tarkan Kadooğlu, “Rekabetin, sektörlerin iş yapış biçiminin hızla değiştiği yeni dünyada Türkiye, adımlarını hızlandırmalı. Küresel Rekabet Endeksi’nde ise 137 ülke arasında 53’üncü. Bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye bilgi ve teknoloji üretmek, bu alanda ihracat yapar konuma erişmek, sektörleri hızla bu dönüşüme adapte etmek zorunda” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Anadolu’da üretim yapan sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla İş Bankası iş birliğiyle başlayan Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci fazını oluşturan “Dijital Anadolu Raporu”, Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) katkılarıyla yayımlandı. KOBİ’leri dijitalleştirmenin ekonomi için hem yerli hem de milliün reçetesini yazması ve dijital dönüşümün sektörel dar boğazları aşmak için çözüm sunması gerektiği vurgulandı.



TÜRKİYE ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAK ZORUNDA

Rapora ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 2011 yılından bu yana üzerinde durdukları ve Türkiye’nin belli bir gelir seviyesinin üzerine çıkamaması olarak da ifade edilen orta gelir tuzağından çıkışın, dijital dönüşüm sürecinin doğru yönetilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Raporun, Türkiye’nin dijital dönüşümde, başta KOBİ’lerin lehine olmak üzere önemli adımlar atmak zorunda olduğunu gösterdiğini bildiren Kadooğlu, “Rekabetin, sektörlerin iş yapış biçiminin hızla değiştiği yeni dünyada Türkiye, adımlarını hızlandırmalı. Teknolojik hazır olma endeksinde 139 ülke arasında 48’inci sırada yer alıyoruz. En iyi olduğumuz alt endeks ikincilikle fiyat uygunluğu, en kötü olduğumuz alt endeks ise 69’unculukla beceriler. Global İnovasyon Endeksi’nde 127 ülke arasında 43’üncü sıradayız. Küresel Rekabet Endeksi’nde ise 137 ülke arasında 53’üncü. Bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye bilgi ve teknoloji üretmek, bu alanda ihracat yapar konuma erişmek, sektörleri hızla bu dönüşüme adapte etmek zorunda. Aksi takdirde dünyanın yeni hızını yakalamak, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası pazarda rekabet edebilirlik çok zor olacak.” değerlendirmesinde bulundu.