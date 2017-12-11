Küresel silah satışları tırmanışa geçti

Dünyada silah satışları 5 yıllık gerilemeden sonra tekrar tırmanışa geçerken en büyük satıcılar listesinin ilk dördünde ABD ve İngiltere'nin dev şirketleri var. Rusya'nın bazı silah şirketleri de ABD'nin yaptırımları ve ekonomik sıkıntılara rağmen yükselişte.

Stokholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü (SIPRI), dünyanın en büyük 100 silah satıcısı listesindeki şirketlerin 2015'te 370.7 milyar dolarlık satışlarının 2016'da 374.8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece dünya çapında silah satışlarının 5 yıl sonra ilk kez artışa geçtiğini duyurdu. F-35'LERLE BİRİNCİ En büyük 100 satıcı listesinin başında ABD'den F-35 üreticisi Lockheed Martin, ikinci ve üçüncü sırada Boeing ve Raytheon, dördüncü sırada İngiliz BAE Sistemleri var. Silah satışlarının yüzde 10.7'sini Lockheed Martin yapıyor. Toplamın üçte ikisi, yani 217 milyar doları ABD şirketlerinden kaynaklanıyor. 2002'DEN BERİ YÜZDE 38'LİK ARTIŞ En büyük 100 şirket listesindeki satışlarda 2015'e göre yüzde 1.9'luk artış ve ilk listeyi hazırladığı 2002'den beri yüzde 38'lik artış olduğunu belirten SIPRI'ye göre bunda bölgesel ve küresel siyasi gerilimlerle çatışmalardaki artış sebebiyle çok sayıda ülkenin ordusunu modernleştirme ve yeni silah sistemleri alma ihtiyacı duyması önemli rol oynadı. Sputnik Türkiye

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