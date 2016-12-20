Loda Mobilyla Minsk'te mağaza açacak

Mobilya sektöründe, tasarım anlayışına kattığı yeniliklerle, çizgi üstü konseptler sunmaya devam eden Loda Mobilya, mağazalaşma sürecini hız kesmeden sürdürüyor.

Yurt içi ve Yurt dışında toplam 6 mağazası bulunan Loda Mobilya, Ocak ayında açacağı Belarus mağazasıyla toplam şube sayısını 7’ye çıkarıyor. Belarus’un başkenti Minsk Şehrinde açılacak olan mağaza bölgenin en büyük ve prestijli caddesi olan Pobeditely’de Zamok Alışveriş Merkezinde kullanıcıları ile buluşacak.

“Loda Mobilya; uluslararası ölçekte kalite ve hizmet sunan yerli marka”

Tasarımın kalbi konumunda olan yenilikçi vizyonu ve özgün çizgisiyle üretim yapan Loda Mobilya, yatak odaları, yemek odaları, TV üniteleri, koltuk grupları ve mobilya aksesuarları ile evinizde mutlu yaşam alanları oluşturmak ilkesiyle çalışıyor. Loda Mobilya koleksiyonlarında, günümüzün modern ve minimal tasarım yaklaşımlarını kendine has stiliyle yorumluyor. Yerli ve kaliteli marka algısını tüm Dünyaya duyurmayı hedefleyen Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak açıklamasında “Merkez dağıtım üssü olarak Belarus Mağazası’nı kullanmayı planlıyoruz. Hem Ukrayna hem de Moskova’ya yakın bir konumda olması ile önem kazanan bölgede ayrıca 5 tane daha mağaza açmak istiyoruz.” diye belirtti. Uluslararası ölçekte kalite ve hizmet sunan yerli bir marka olmak bizim için gurur kaynağıdır diyen Davut Karaçak, 2017’ ye hızlı bir giriş yapacakları belirtirken büyük yatırımlar yapacağının sinyallerini şimdiden veriyor.