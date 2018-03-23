LPG ithalatı ocakta yüzde 15.4 arttı

LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 295 bin tonu aştı.

Türkiye'nin LPG ithalatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 295 bin 883 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ocak ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ile St Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ocak ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 295 bin 883 tona çıktı. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 17,8 azalışla 72 bin 872 tona geriledi.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 29 bin 494 tona indi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Santa Kitts ve Nevis ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Otogaz satışı arttı

Ocakta tüplü LPG satışı yüzde 4, dökme LPG satışı yüzde 16,3 azalırken, otogaz satışları ise yüzde 12,8 arttı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta 60 bin 108 ton tüplü LPG, 9 bin 435 ton dökme LPG ve 245 bin 485 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 78 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19 ile tüplü, yüzde 3 ile de dökme LPG izledi.