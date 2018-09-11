LPG’ye de zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı.

EPGİS’in Twitter’dan yaptığı açıklamada otogaza gelen zam, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 9 krş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” şeklinde duyuruldu. Eğer zam ÖTV’den karşılanmasaydı LPG otogaz 3,83 TL’den 3,92 TL’ye çıkacaktı.

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