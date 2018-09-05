Maalesef şimdi de 2.5 TL

Geçtiğimiz 7 Ağustos’ta gazetemizin satış fiyatını 1.5 TL’den 2 TL’ye çıkarmak zorunda kaldığımızda dolar 5 TL sınırını geçmişti.

Sonraki günlerde dolardaki hızlı yükseliş artarak devam etti ve halen 6.5 TL’nin üzerinde seyrediyor. Bu durum 50 kuruşluk artışımızı da eritiverdi.

Kâğıt başta olmak üzere girdi maliyetlerimizin katlanarak artmaya devam ettiği ve diğer bazı gazetelerin de fiyatlarını yükselttiği bu anormal süreçte gazetemizin satış fiyatını 50 kuruşluk yeni bir zamla 2.5 TL yapmak mecburiyetinde kaldığımızı üzülerek duyuruyor ve bir kez daha anlayışınıza sığınıyoruz.

Yarım asırlık yolculuğumuzda nice zorluk ve engeli hep birlikte şahs-ı manevî ruhuyla aşarak bugünlere geldik, bugünkü zorluk ve engelleri de aynı sarsılmaz tesanüdle ve çelik gibi bir sebat ve metanetle bertaraf ederek yolumuza devam edeceğiz inşaallah.