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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Maaşlar arttırılsın

11 Ekim 2018, Perşembe 16:53
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, piyasadaki nakit sıkışıklığının aşılması için sıcak para akışının sağlanması gerektiğini savundu.

Söz konusu sorunun aşılması için öncelikle ücretli kesimlerin rahatlatılmasının önemine değinen Palandöken, “Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları arttırılmalı. Dolayısıyla bu kesimin maaşlarında bir düzenleme olursa ekonomik olarak rahatlayıp alış veriş yapabilirler. Böylece piyasada sıcak para akışı sağlanır.” ifadelerini kullandı.

‘Vatandaş mağdur edilmemeli’

Palandöken, BAĞKUR emeklilerinin de enflasyona ezdirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, “BAĞKUR emeklilerinin maaşları için de yeni bir düzenleme yapılmalı. Memurlar için tanınan ek göstergede olduğu gibi bu emeklilerinin maaşları enflasyon oranında arttırılmalı. Asgarî ücretin bile altında kalan emekli maaşlarıyla vatandaşlarımız mağdur edilmemeli.” değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında yapılan indirimlerin piyasaları rahatlatacağına işaret eden Palandöken,  “Serbest piyasaya koşullarında fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenir. Gereksiz zamlar yapıldığında ekonomik zararın neye mal olduğu bilincinin insanlara işlenmesi gerek. Hatta bu konuda kamu spotu oluşturulmalı. Zam konusunda adil ve şeffaf bir süreç olmalı.’’ diye konuştu.

Etiketler: palandöken, tesk
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