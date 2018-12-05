Maaşlara enflasyon zammı gelecek mi?

Çalışanlara Zam oranları 2019 yılında firmaların bu yıl ortalama yüzde 12 zam öngördüğü belirtiliyor.

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Zam oranları 2019 yılında geçtiğimiz yıllara göre yükseldi. Firmaların öngörüsü bu yıl ortalama zam oranının yüzde 12 olacağı yönünde. Çalışanların ise zam konusunda umutsuzluğu devam ediyor.

Secretcv.com tarafından 01 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, firma yetkililerinin öngörüleri zam oranlarının yüzde 12 olacağı yönünde.

Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ’leri temsil eden firma yetkililerinin cevapadığı anket sonuçlarına göre en çok zam yüzde 15 ile Telekomünikasyon ve Yatırım / M. Değerler / Borsacılık sektöründe, en düşük zam ise yüzde 7 ile İnşaat sektörlerinde oldu.

İş arayanlar da umutsuz

Zam oranları beklentisini, iş arayan adaylarına da soran Secretcv.com’un, 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasına 19.500 kişi katıldı. “Bu yıl firmanızdan yüzde kaç zam bekliyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği adayların yüzde 34’ü maaş zammı beklemediklerini belirtti. Yüzde 5’in altında zam bekleyen adayların oranı yüzde 15 olurken, adayların yüzde 24’ü de yüzde16-20 oranında zam beklentisine sahip.

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Bazı sektörlerdeki zam oranları

Bazı sektörlerdeki zam oranlarına bakılacak olursa; Otomotiv ve İmalat yüzde 14, Bilgisayar/İnternet yüzde 13,5, Gıda, Tekstil, Lojistik ve İnsan kaynakları Yüzde 13, Mağazacılık/Perakendecilik yüzde 12.5, Sağlık/Hastane ve Elektrik/Elektronik yüzde 12, Eğitim yüzde 11, Hizmet/işletme servisi yüzde 10.5, Turizm ve Çağrı Merkezi yüzde 9, Sigortacılık yüzde 8, Bankacılık/Finans yüzde 7.5, İnşaat yüzde 7 olarak öngörülmekte.

Ekonomi servisi