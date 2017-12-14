CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Antalya’da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Antalya’nın turizmiyle, insanıyla, havasıyla, tarımıyla, önemli bir şehir olduğunu belirterek, halkın enflasyonu, işsizlik rakamlarını konuştuğunu savundu.

Türkiye’de cari açığın fazla olduğunu aktaran Cankurtaran, “Vatandaş soruyor, ‘Enflasyon, işsizlik, alım gücü düştü, bu büyüme geçen yılın ortalamasına göre nasıl yüzde 11,1 yukarıda’ diye . Bu gerçek bir büyüme değil, hormonlu şişirilmiş bir büyümedir. Madem biz bu kadar iyi durumdayız, ekonomimiz aldı başını gidiyor, ‘Bakın diyoruz bu enflasyon, pahalılık arka arkaya gelen zam bu asgari ücretle bu iş götürülemez.’ Bin 402 liralık asgari ücret artık eridi gitti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak teklif getirdik, gelin hep birlikte asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Yapalım ki emeklinin, işçinin, memurun bütün çalışanların, işsizimiz de çok biraz yüzü gülsün. İnanın artık 2 bin lira bile artık kurtarmıyor. Madem bolluk içindeyiz asgari ücreti en azından 2 bin lira yapalım.” diye konuştu.