Maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağının galeri açma işinde çalışan 70 madenci, 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle madenden çıkmama kararı aldı.

Amasra’daki özel maden ocağında, taşeron firmaya bağlı çalışan 70 maden işçisi, nisan ayında, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, “Eyleme başlayan 70 işçiden 48’i sendika üyesidir; ancak resmi prosedürleri için yetki için bakanlığa başvuracağız. İşçi arkadaşlarımızın eylem yaptığı günlerdeki SGK ve maaşlarını alamadıklarını ifade ederek, artı 40 kotunda kendilerini ocağa kapattılar. 70 işçimiz sorunun çözülmesi için bekliyorlar. Bizlerde sendika olarak işçilerimizin sorununu çözmek için gerek şirket ve SGK ve İŞKUR ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. DHA

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