Maliye Bakanı biberi suçladı

Bir manava girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığı yanıtını alan Bakan Ağbal, "Herkes biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira. Alsın vatandaş. Allah bereket versin" diye konuştu.

'ENFLASYONU PATLATAN BU BİBER ZATEN' Bir manava girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığı yanıtını alan Bakan Ağbal, "Herkes biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira. Alsın vatandaş. Allah bereket versin" diye konuştu. YARI DOĞRUSUN, YARI YANLIŞSIN' Daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Naci Ağbal, İbrahim İmaç adlı yöre sakininin, "Çocuklara sınavlarda Amerikalı sporcunun veya İngiltere'deki müzik sanatçısının adı soruluyor. Böyle sorularla bir mevkiye, bir kuruma adam alınmaz. Yanlış mıyım, doğru muyum?" demesi üzerine de, "Yarı doğrusun yarı yanlışsın. O soruyu da soralım, öbürlerini de. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra da dünyayı. Ufkumuz açık, vizyonumuz geniş olacak" yanıtını verdi.

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