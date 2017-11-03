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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Maliye Bakanı: KDV sistemi baştan aşağı değişmeli

03 Kasım 2017, Cuma 10:51
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değerler Vergisi (KDV) reformu üzerinde çalıştıklarını aktararak, gelinen noktada KDV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini, bu konuda yoğun çabalarının bulunduğunu belirtti. Ağbal, "Gerek vergi, gerek sosyal güvenlik politikası, gerekse yatırım ve üretime destek olan bütün ekonomik ve mali tedbirler çerçevesinde istihdamı destekleyeceğiz ve işsizlik oranını aşağı çekeceğiz" dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Genç işsizliğinin önlenmesine ilişkin soru üzerine Ağbal, Türkiye'nin global krize rağmen ekonomik büyüme kaydeden ve yüksek istihdam sağlayan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Ağbal, son bir yılda 1,1 milyon insana iş verildiğini belirterek, işsizliğin yüzde 10 seviyelerinde olduğunu, hükümet olarak bu oranları düşürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ekonomik büyümenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, bu nedenle hükümetin yatırımı, üretimi, ihracatı her zaman desteklediğini ifade etti.

Ağbal, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlandığını anımsatarak, "İkinci yarıda daha yüksek oranda bir ivmeyle beraber inşallah yıl sonunu çok daha yüksek oranda bitireceğiz. Ekonomide güven geldikçe, üretimin çarkları döndükçe bu, istihdama daha fazla yansıyacak. Hükümet olarak gerek vergi, gerek sosyal güvenlik politikası, gerekse yatırım ve üretime destek olan bütün ekonomik ve mali tedbirler çerçevesinde istihdamı destekleyeceğiz ve işsizlik oranını aşağı çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"KDV reformu konusunda yoğun çabamız var"

Taşeron firmalardaki işçilerin ödemelerine ilişkin sorun olmaması gerektiğini dile getiren Ağbal, 2014'te işçi alacaklarının süresinde ödenmesi konusunda daha önce düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

KDV reformu üzerinde çalıştıklarını aktaran Ağbal, gelinen noktada KDV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini, bu konuda yoğun çabalarının bulunduğunu belirtti.

Ağbal, Varlık Barışı Kanunu'nun uluslararası normlara uygun olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman için Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kara paraya zerre kadar ihtiyacı yok" dedi.

2002'de bütçenin yüzde 43'ünün faize gittiğini, 2018'de bu oranın yüzde 10'dan düşük olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Tasarrufu da yatırımı da hizmet bütçesini de yapan refahı da sağlayan biziz" diye konuştu.

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