Maliye’den 2.8 milyon vatandaşa mektup

Maliye, 27 Ağustos tarihinde sona erecek olan vergi barışı için 2 milyon 821 bin 619 adet bilgilendirme mektubu gönderdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler raporuna göre, 7143 sayılı yasadan mükelleflerin yararlanması için 100 bin genel rehber basıldı. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması için 785 bin, eczanelerin kayıtlarını düzeltmeleri için de 40 bin broşür hazırlandı. 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harçları yeniden yapılandıran 7143 sayılı yasaya başvurmak için 27 Ağustos son gün. Yasa çıktığında başvuru için son başvuru tarihi Temmuz sonuydu. Bu süre uzatıldı. Yeniden yapılandırma kapsamında; askerlik, seçim, nüfus, trafik idarî, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen para cezası borçları bulunanlar da yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs’tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da bulunuyor.

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