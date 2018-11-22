Maliyetler yüzde 40 yükseldi... Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

İnşaat maliyet endeksi, eylülde ağustos ayına göre % 5,88, geçen yılın aynı ayına göre % 39,66 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi Eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,66 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 8, işçilik endeksinde yüzde 0,46 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 50,04, işçilik endeksinde yüzde 17,24 artış kayıtlara geçti. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 6,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,06 artış yaşandı. Eylülde Ağustosa göre, malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 48,02, işçilik endeksi yüzde 17,10 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,97, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 45 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,45, işçilik endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 56,48, işçilik endeksi yüzde 17,77 arttı.

Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

İstanbul Havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların dekorasyon ve duvar-zemin kaplama işlerini yapan DSG İnşaat konkordatoya başvurdu. DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak, üçüncü havalimanındaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerekirken İGA’nın yer teslimini geciktirmesi nedeniyle inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti. Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, İstanbul Havalimanı’nın bir bölüm kaba ve ince inşaatı ile asma tavan işlerini yapan DSG İnşaat, havalimanındaki işlerinin uzadığı gerekçesiyle konkordatoya başvurdu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Dekorasyon ve duvar – zemin kaplamaları sektöründe faaliyet gösteren DSG inşaat birçok bilinen marka ile işbirliği yaptı. DSG İnşaat ofis, otel, rezidans gibi büyük projelerin alt yüklenicisi olarak görev alıyordu.