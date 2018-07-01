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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Markette fiyatlar uçtu

01 Temmuz 2018, Pazar 21:35
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı olduğunu bildirdi.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar, Haziran ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünlerin kuru soğan ve patates, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise kiraz ve şeftali olduğunu belirtti. Haziran ayında market fiyatlarında zeytinyağı, yumurta ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 39,03 ile en fazla kirazda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, “Kirazdaki fiyat düşüşünü yüzde 35,50 ile şeftali, yüzde 31,76 ile karpuz, yüzde 19,53 ile patlıcan, yüzde 16,59 ile yeşil fasulye, yüzde 10,15 ile elma, yüzde 9,77 ile marul, yüzde 7,92 ile havuç izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 110,82 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 50,73 ile patates, yüzde 38,91 ile domates, yüzde 22,10 ile limon, yüzde 19,86 ile salatalık, yüzde 13,15 ile sivri biber, yüzde 12,47 ile kabak, yüzde 11,45 ile Antep fıstığı takip etti.” dedi.

Üretici fiyatlarındaki değişim

Haziran ayında üretici fiyatlarında, havuç, maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık, zeytinyağı, yumurta ve süt fiyatında değişim olmazken, yüzde 39,29 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün şeftali olduğunu belirten Bayraktar, “Şeftalideki fiyat düşüşünü yüzde 33,33 ile kiraz, yüzde 20,84 ile patlıcan, yüzde 14,81 ile karpuz, yüzde 13,28 ile yeşil fasulye izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 102,78 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 50 ile patates, yüzde 46,15 ile kabak, yüzde 45,88 ile sivri biber, yüzde 43,18 ile domates, yüzde 33,33 ile yeşil soğan, yüzde 23,21 ile salatalık, yüzde 16,67 ile kuru üzüm, yüzde 16,36 ile limon takip etti.” dedi.

Üretici-market fiyat farkı

Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla elmada yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 295,01 ile elmada görüldü. Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 284,81, maydanozda yüzde 284,62, kırmızı mercimekte yüzde 267,99, kuru incirde yüzde 236,84, sütte 230,94, kuru fasulyede yüzde 219,71, karpuzda yüzde 206,67 oldu. Elma 4 kat, kuru kayısı ve maydanoz 3,8 kat, kırmızı mercimek 3,7 kat, kuru incir 3,4, süt 3,1, kuru fasulye 3,2, karpuz 3,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticiden 1 lira 23 kuruşa satılan elma markette 4 lira 86 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 34 lira 63 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 1 lira 97 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 25 kuruşa,12 lira olan kuru incir 40 lira 42 kuruşa, 1 lira 39 kuruş olan süt 4 lira 60 kuruşa, 3 lira 26 kuruş olan kuru fasulye 10 lira 42 kuruşa, 46 kuruş olan karpuz 1 lira 41 kuruşa satılmaktadır.

Perakende fiyatlar yıllık % 12,15 arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,34 artış gösterdi. İstanbul’da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,27, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,4 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12,15, toptan fiyatlarda da yüzde 16,34 yükseliş yaşandı. Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,29, gıda harcamalarında yüzde 1,35, giyim harcamalarında yüzde 0,88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,76, konut harcamalarında yüzde 0,16 arttı. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

AA

Etiketler: market, fiyat artışı, zam
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