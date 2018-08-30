Marmarabirlik'ten ''zam'' açıklaması

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İznik Zeytin Satış Kooperatifi başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Asa, yönetim kurulu üyeleri ve birlik temsilcilerine Marmarabirlik'in hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.

Asa, dövizde yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle yaşanan sürecin güç birliğiyle aşılabileceğini ifade etti.

Marmarabirlik olarak fiyatlarda bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

''Zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Marmarabirlik, dövizde yaşanan iniş-çıkışı satış fiyatına yansıtmayacak. Amacımız kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.''

Göreve geldikleri gün itibarıyla köklü değişimin startını verdiklerini belirten Asa, ''Marmarabirlik'te gelinen noktada daha çok ürün alan, daha çok ürün satan ve denge oluşturan bir kurum var artık. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla 1 lira bile kredi almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem üretici ortağımız memnun hem de bizler. Biz gücümüzü üretici ortağımızdan, kooperatiflerimizden alıyoruz. Marmarabirlik'in daha da büyümesi için herkes elini taşın altına koymalı.'' ifadelerini kullandı.