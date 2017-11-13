MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası, beklenti anketi sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi.

TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşti. YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,89 iken, bu anket döneminde yüzde 10,68'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,52 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,98 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.

Okunma Sayısı: 990

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.