MB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir." dedi.

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Dış talep gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır." ifadelerini kullandı. 'Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir' Çetinkaya, "Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir." dedi. TCMB Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir." diye konuştu. AA

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