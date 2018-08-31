MB'den yeni karar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildi." denildi.

Açıklamanın devamında, "(Swap piyasası) İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı. AA

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