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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

MB, enflasyon beklentisini yükseltti

19 Ekim 2018, Cuma 18:29
Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 24.22’ye yükseldi. Büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3.4’ten yüzde 3.2’ye indi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi’ni yayımladı. Buna göre, ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2.05’ten yüzde 1.99 geriledi. Kasım ve Aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1.31 ve yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 19.61’den yüzde 24.22’ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 14.46’dan yüzde 17.03’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11.42’den yüzde 12.70’e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 6.5938’den 5.9894’e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 7.0786’dan 6.5307’ye geriledi. 

Büyüme beklentisi düştü

Bir önceki anket döneminde 49.7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 40.7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 39.1 milyar dolardan 31.6 milyar dolara düştü. GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3.4’ten yüzde 3.2’ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2.7’den yüzde 1.9’a indi.

 

Etiketler: Merkez Bankası, Türkiye, ekonomi, enflasyon
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