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MB'nin enflasyon hedefi açıklandı

05 Aralık 2017, Salı 10:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlendiği belirtilerek, "2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program kapsamında enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı öngörülmektedir. TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur." denildi.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülüyor

Raporda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüldüğü belirtilerek, "Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentilerdir." denildi.

Raporda, TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığı belirtilerek, "TCMB, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir. Ayrıca, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir. Bununla birlikte uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde kur riskinin iktisadi birimler tarafından yönetilmesi önem arz etmektedir."  ifadeleri kullanıldı.

Para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2018 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2017 yılında enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz piyasasında dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici duruşun korunduğu belirtilerek, "Merkez Bankası, 2018'de de fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." denildi.

Artış devam ediyor: En büyük problem enflasyonda çift haneye devam!

AA

Etiketler: enflasyon
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