MB'nin yeni önlem hazırlıklarına ilişkin haberler doları frenledi

Merkez Bankası'nın döviz swapı yoluyla lirayı destekleyecek bir çalışma yaptığına ilişkin haberler doları ve eurodaki tırmanışı frenledi.

Gün içinde 3.80 liranın üzerine çıkan dolar, Merkez'in yeni hazırlığına ilişkin haberlerin ardından 3.7666'ya kadar geriledikten sonra, 3.77 - 3.78 lira aralığına döndü. Aynı süre içinde 4.05 liranın üzerine çıkan euro da, 4.02 liraya kadar çekildikten sonra 4.03 - 4.04 lira aralığına çıktı.

Sabah 9.00 itibariyle 147 liradan satılan gram altın saat 13.15 sıralarında 148.75 liradan, saat 17.00’de de147.43 liradan satıldı. Çeyrek altın 236 liradan alış 242 liradan satış, cumhuriyet altını da 978 liradan alış ve 992 liradan satış işlemi gördü.

Merkez Bankası'nın, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, dün de haftalık repo ihalesi açmayıp, bankaları daha yüksek faiz ile fonlaması, piyasalarda "örtülü faiz artışı" olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası, yüzde 8 faizle fonlama yaptığı haftalık repo ihalesi yerine, bankaları Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamaya başladı.

Diğer yandan, Merkez Bankası'nın, bankalara yüzde 10 faiz ile sağladığı geç likidite imkanından yaptığı fonlama da iki günlük toplam tutar 28 milyar lirayı aştı.