McKinsey'e gerek yok

ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi’ni denetleyeceği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile ilgili konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda kendisini sıkıştırmaya çalıştığını savunarak, “Bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla güya bizi köşeye sıkıştırmak istiyor. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” ifadelerini kullandı.

Kriz yok, manipülatif hareketler var

Kızılcahamam'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de kriz olmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. “Kriz diyor. Yav Türkiye’de bir defa kriz yok. Ekonomiyi öğren. Türkiye’de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon var, manipülatif hareketler var” ifadesini kullanan Erdoğan, ziyaret ettikleri ülkelerde ‘para vermeleri için yalvardıklarının’ dile getirildiğini belirterek “Biz yatırımcılara dâvet yapıyoruz. Biz kimseye gidip para istemedik istemiyoruz” diye ekledi.

Kriz fırsata çevrilecek

Erdoğan, “Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. İnşallah yaklaşık iki aylık bir aradan sonra yeniden bir toparlanma ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum” ifadelerini kullandı. Bazılarının krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırdığına işaret eden Erdoğan, “Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına dair yoğun şikayetler alıyoruz. Milletime sesleniyorum, bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler” uyarısında bulundu.