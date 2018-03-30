Mehmet Şimşek: Amerika ile belli bir noktada anlaşmaya yakınız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ile Amerika arasındaki müzakerelerin kısa vadede sonuçlanacağını söyledi. Şimşek, girişimcilere yönelik çağrılar da yaptı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul'daki "EY Yılın Girişimcisi Ödül Töreni" ne katıldı.

Şimşek, Avrupa ile bir zirvenin yapılması, oradaki seçim atmosferinin geride kalmasının ilişkilerin yeniden düzene girmesi, ekonomi entegrasyonun hızlandırılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

“Şu anda o iyileşme yaşanıyor" diyen Şimşek şunları söyledi:

Amerika ile de belli bir noktada Türkiye anlaşmaya yakın. Müzakereler kısa vadede tekrar devam edecek ve sonuçlanacak.

Türkiye Suriye’den gelen tehditlerle ilgili gerekli tavrını net şekilde koydu ve kontrol altına aldı. Bu Türkiye için jeopolitik, siyasi, ekonomik olarak en kötünün geride kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Piyasanın algısı bu yönde demek istemiyorum fakat piyasanın algısı dünkü gelişmeler üzerine kurgulanmış. Şartlar değiştikçe ben inanıyorum ki bu algı da zamanla uyum sağlayacaktır.

Aşırı ısınma kaygıları yersiz ve olduysa da geçen seneye aittir. Küresel ilişki ağımızda daha da ciddi bozulma olması ihtimali son derece zayıf, iyileşme sürecindeyiz. Bütün bu koşullarda dahi reform iradesini kaybetmedik.”

Şimşek'in konuşmaısndan öne çıkan diğer noktalar şöyle:

Hazine olarak fonların fonunu kurduk ve bir anlamda yarım milyar liralık kaynak oluştu. Gelecek vadeden işletmelere, girişimlere, fikirlere, kaynak vereceklere destekte bulunduk.

Yatırımcı çabaları sonuç verdi. Belki henüz önemli büyüklüğe varmadık ama sayı olarak şu anda Avrupa’da ilk 5’teyiz... Şimdi bir adım daha atacağız ve yatırım bankalarının Türkiye’de kurulmasını bir miktar kolaylaştıracağız.

ABD’yi güçlü kılan en önemli faktörlerden birisi, sermaye piyasalarının derin olması ve ne kadar aykırı olursa olsun fikirlere destek verecek birinin çıkması. Kredi Garanti Fonu (KGF) önemli bir çaba ve bu sene 55 milyar liralık KGF’nin ilk paketini onaylarken birkaç parantez açtık. Kaynak alımı noktasında kadın ve genç girişimciler için özellikle bir alan açtık.

Hazine olarak biz sizlere kefil olmaya hazırız. Yeter ki sizler risk alıp fikirlerinizi hayata geçirip Türkiye’de katma değer üretesiniz.

Cari açıkta görünenden çok daha mütevazi bir kötüleşme olduğu net, mesele cari açığı bizim kalıcı bir şekilde yüzde 3 ve altına çekmemiz. Bunun için de çok ciddi çabalarımız var.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttık. Bugün yapılan yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki 5-7 yıl arasında çok rahat bir şekilde Türkiye 3’te 2 düzeyinde elektriğini yerli kaynaklarla üretiyor olacak.

Ar-Ge’de birim kurup devletin desteklerinden yararlanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bu alanda yüzde 225 desteğin yanı sıra bazı fırsatlar sunduk.

Büyüme Rakamları

Şimşek, açıklanan büyüme rakamlarına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyüme dünün rakamları bizim geleceğe bakmamız lazım. Önümüzdeki döneme ilişkin perspektif sunmamız lazım. Çok zor bir dönemde güçlü tedbirlerle iyi bir performans var. Önemli olan bunun daha dengeli hale gelmesi ve daha sürdürülebilir bir patikada bizim sürdürebilmemiz.

Tabii ki bu büyüme Türkiye’ye güven veriyor. Türkiye en zor döneminde doğru politikalarla en kötüsünden sakınabildiği gibi çok iyi performans da ortaya koyabiliyor. Brezilya bize göre çok daha ufak tefek sorunlardan dolayı 5-6 yıldır büyüyemiyor. Türkiye bu kadar büyük jeopolitik iç ve dış şoklara rağmen bu direnci gösterebiliyor. Reel ekonomide güçlü performans ortaya koyabiliyor.

Geçen seneki büyüme bir takım yan etkilere de yol açmıştır. Şimdi makro finansal istikrarı tesis etme ve sürdürme, sürdürülebilir yüksek büyümenin sigortası olur. Bundan maksadım enflasyonun kontrol altına alınması, aşağı çekilmesi ve cari açığın daha makul, yönetilebilir düzeye çekilmesi.”