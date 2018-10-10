Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre Ağustos ayında, 5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 lira artışla 6.191,04 lira olarak belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2018 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2018 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.000,00 lira olarak hesaplandı. Ağustos ayında, 5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 TL artışla 6.191,04 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 3,55 oranında arttığını gösterdi. Eylül ayı asgarî geçim rakamlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Rakamlara bakıldığında, aileler bir ayda 212 TL daha yoksullaştı” dedi. Genel Başkan Kahveci, “Eylül ayı asgarî geçim sonuçları çerçevesinde ortaya çıkan rakamlar özellikle kamu görevlilerinin kayıplarının artarak devam ettiğini ortaya koymuştur. Gelirleri sabit olan ailelerin giderleri ise sürekli artmaya devam ederken, Eylül ayında memurun önceki aya göre 212 TL daha fakirleştiği görülmektedir. Artık görülmüştür ki, memurlarımızın bu rakamlarla geçinme imkânları kalmamış, hayat standartları giderek gerilemeye başlamıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak talep ettiğimiz “Memurlara Ek zam” artık zaruri bir hale gelmiştir. Kamu görevlilerine yapılacak ek zammın piyasalara da olumlu yansıyacağı unutulmamalı, bu konuda gerekli adımlar derhal atılmalıdır” dedi.

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