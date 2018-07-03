Memur maaşlarına yansıyacak zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklamanın ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da belirlendi. Memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak zam oranları yüzde 8,67. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK? 1500 lira alan memur ve memur emeklisinin maaşı zamlarla beraber 1630 lira olacak. 1500 lira alan işçi emeklisinin maaşı ise 1638'e yükselecek. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. NTV

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