Memurlar bayrama buruk giriyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla BASK/AR-GE tarafından hazırlanan “Ramazan Bayramı Harcaması Raporu” açıklandı.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, memurların Ramazan ayı ve Bayramının tatil dönemi ile çakışması sonucu, memurların bayram geleneklerini sürdürmekte ekonomik açıdan zorlandıkları, 1.000 TL’lik ikramiyeye rağmen memur emeklilerinin torunlarına bayram hediyesi almakta sıkıntı yaşadıkları belirtildi. Yaptığı açıklamada, ekonomik zorluklar bayram ve bayramlaşma geleneklerini yavaş yavaş ortadan kaldırdığını, toplumda yabancılaşma ve yalnızlaşmaya yol açtığını söyleyen Bayram Zengin, “Anne-baba, eş-dost, komşu ve akraba iyaretleri ile sıla-ı rahim giderek ekonomik külfet haline geliyor” dedi. Kamuda çalışan işçilere bayram öncesi ikramiye ödenirken, memurların bayram ikramiyesi beklentisinin boşa çıkmasını ve memurların üvey evlât olarak görülmesi hayal kırıklığı meydana getirdiğini söyleyen Zengin, “Memurların Ramazan Bayramına buruk girmektedir” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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