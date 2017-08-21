Memurlara son zam teklifi açıklandı

Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerin 1 Ağustos'ta başladığını anımsatan Sarıeroğlu, Kamu İşvenleri Heyeti olarak hükümetin 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ve enflasyon farkını içeren teklifini 14 Ağustos'ta sendikalara sunduklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, sonraki süreçte sendikalarla diyaloglarının devam ettiğini belirterek, "Bu sırada bir ara teklif değerlendirmesi yaptık ve teklifimizi güncellemiştik. Bu bağlamda biz ara değerlendirme sonrasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3,5 şeklinde revize ettiğimiz teklifimizi heyetimizle paylaştık." dedi.

Tekliflerini revize etmelerinin ardından tüm tarafların katılımıyla sabahlara kadar süren yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarına değinen Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Müzakereleri belli bir noktaya getirdik. Bugün, 21 günlük süreç sonunda, diyaloglarımız, istişarelerimiz sonucunda hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak da son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifimizi oluştururken müzakerelerimiz temel bir kaynak oluşturdu. Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın talepleri, beklentileri bizim için her zaman bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman öncelikli olmuştur. Bunu dikkate aldık ve 80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimize Kamu İşveren Heyeti olarak oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimiz Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler."