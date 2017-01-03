"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Memurun zamlı maaşları belli oldu: İşte ayrıntılar...

03 Ocak 2017, Salı 13:44
Memur maaş katsayıları, yüzde 3'lük ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi.

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.

7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257,87 liraya yükseldi.

Emeklilerin maaşları

Bu arada, memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme gereği yüzde 3 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emekliler ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu olan yüzde 4,73 zamlı alacak.

Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu çerçevede söz konusu rakamlar içinde, eş için, 2016 yılı ikinci yarısında 199,01 lira, 2017 yılı ilk yarısında 204,99 lira tutarında aile yardımı ödeneği, 0-6 yaş grubu çocuklar için 2016 yılı ikinci yarısında 46,63 lira, 2017 ilk yarısında 48,03 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 2016 yılı ikinci yarısında 23,31 lira, 2017 yılı ilk yarısında 24,01 lira tutarında aile yardımı ödeneği, aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 66,66 lira asgari geçim indirim tutarı yer alıyor.

Ancak rakamlar içinde avukatların kazandıkları davalar nedeniyle 2016 yılı ikinci yarısında bin 178 liraya kadar, 2017 yılı ilk yarısında bin 214 liraya kadar ödenebilen vekalet ücreti, öğretmenlere branşlarına ve girdikleri ek ders saatine bağlı olarak değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenebiliyor. Bir ilkokul öğretmenine bu kapsamda 2016 yılı temmuz ayı itibarıyla net 659,92 liraya, 2017 yılı ocak ayı itibarıyla net 679,73 liraya kadar kadar ödenebilen ek ders ücreti yer almıyor.

AA

Etiketler: memur, emekli, zam
Okunma Sayısı: 687
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)

    OHAL çelişkileri

    Müslüman karşıtı propagandalar çok güçlü

    Nefret dili şiddete meyilli nesiller oluşturur

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit

    Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin 4 gözaltı

    Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na Fethullah Gülen yanıtı

    Mescid-i Aksa’da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

    "Türkiye teröre teslim oldu'' demek...

    Bakan Işık ''milli helikopter''in uçacağı tarihi açıkladı

    MHP'de şok istifa!

    Türkiye, İncirlik'i sorguluyor

    MHP'li Halaçoğlu: Kim onay verirse milleti sevmiyor demektir

    ABD'den Türkiye ve El Bab açıklaması

    Trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

    Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor

    Ortaköy saldırganının kimliği belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL çelişkileri
    Genel

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)
    Faruk ÇAKIR

    Bin adım sonrası
    Genel

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!
    Genel

    Türkiye Kamu-Sen: OHAL amacının dışına çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İnadına yaşayın” diyorsunuz, ama...
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir imamın terörü önleme tedbiri!
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki büyük fâcia: Sarıkamış ve Altı Ok
    Ali Rıza AYDIN

    Endişeli bir sabahım!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.