"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Merdiven altı gıda tehlikesi

20 Haziran 2017, Salı
Ramazan Bayramına sayılı günler kala artış gösteren merdiven altı gıda satışlarına karşı uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram alışverişlerinde fiyatı daha uygun olsun diye içine katkı maddesi koyulan ve araba bagajlarında ve hijyen olmayan yerlerde satılan baklava, şekerleme ve çikolata çeşitlerinden uzak durulmalı. Vatandaşımız bildiği tanıdığı esnaftan alışveriş yapmalı” dedi.

BAKLAVA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİNİN SAHTESİ ÇOK FAZLA

Ramazan Bayramı alışverişine çıkacak olan vatandaşların sağlıksız ürünler satın almaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bütçeye uygun olsun diye tercih edilen kilogram fiyatı piyasa değerinin çok altında olan gıda ürünleri var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığını bilmediğimiz bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle baklava, şekerleme ve çikolata ürünlerinin yoğun talep sebebiyle taklitleri çok fazla yapılıyor. Vatandaşımız bayramda sağlığından olmamak için bu taklitçilerden ve ürettikleri ürünlerden uzak durmalıdırlar” diye konuştu.

MERDİVEN ALTI SATICILAR ESNAFIN EKMEĞİYLE OYNUYOR

Vatandaşın tanıdığı ve bildiği esnaftan alışveriş yapması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Taklit gıda ürünü satanlara asla prim verilmemeli. Baklavanın da şekerleme çeşitlerinin de kilogram fiyatı bellidir. Bu fiyatların altında satış yapanlar hijyenik olmayan koşullarda üretip satış yaparak, işini hakkıyla yapan esnafımızın da ekmeğiyle oynamış oluyor. Vatandaşımız tanıdığı ve bildiği esnaflardan alışveriş yapmalı” ifadelerini kullandı.

HABER: AHMET TERZİ

Etiketler: gıda
Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    112. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

    Yan yana yürüme zamanı

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın

    İlaca da OHAL engeli

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

    İkili öğretimin bitmesi zor

    Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar

    Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

    31 avukata tutuklama talebi

    Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

    TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

    Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

    Paris'te kırmızı alarm

    Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

    Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 1 yaralı

    Dakikada 20 kişi mülteci oluyor

    Galatasaray'ın rakibi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
    Genel

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan beter
    Genel

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
    Genel

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
    Genel

    İlaca da OHAL engeli
    Genel

    Yan yana yürüme zamanı
    Orhan GÜLER

    “Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
    Abdil YILDIRIM

    Nur’a mektup
    Genel

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.