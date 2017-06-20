Merdiven altı gıda tehlikesi

Ramazan Bayramına sayılı günler kala artış gösteren merdiven altı gıda satışlarına karşı uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram alışverişlerinde fiyatı daha uygun olsun diye içine katkı maddesi koyulan ve araba bagajlarında ve hijyen olmayan yerlerde satılan baklava, şekerleme ve çikolata çeşitlerinden uzak durulmalı. Vatandaşımız bildiği tanıdığı esnaftan alışveriş yapmalı” dedi.

BAKLAVA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİNİN SAHTESİ ÇOK FAZLA Ramazan Bayramı alışverişine çıkacak olan vatandaşların sağlıksız ürünler satın almaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bütçeye uygun olsun diye tercih edilen kilogram fiyatı piyasa değerinin çok altında olan gıda ürünleri var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığını bilmediğimiz bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle baklava, şekerleme ve çikolata ürünlerinin yoğun talep sebebiyle taklitleri çok fazla yapılıyor. Vatandaşımız bayramda sağlığından olmamak için bu taklitçilerden ve ürettikleri ürünlerden uzak durmalıdırlar” diye konuştu. MERDİVEN ALTI SATICILAR ESNAFIN EKMEĞİYLE OYNUYOR Vatandaşın tanıdığı ve bildiği esnaftan alışveriş yapması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Taklit gıda ürünü satanlara asla prim verilmemeli. Baklavanın da şekerleme çeşitlerinin de kilogram fiyatı bellidir. Bu fiyatların altında satış yapanlar hijyenik olmayan koşullarda üretip satış yaparak, işini hakkıyla yapan esnafımızın da ekmeğiyle oynamış oluyor. Vatandaşımız tanıdığı ve bildiği esnaflardan alışveriş yapmalı” ifadelerini kullandı. HABER: AHMET TERZİ

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