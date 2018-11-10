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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Merhum Demirel'in projelerinden GAP'ta iki dev baraj tamamlanıyor

10 Kasım 2018, Cumartesi 15:37
Dünyanın en iddialı kalkınma yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı'nın yüzde 90'ının, Silvan Barajı'nın ise yüzde 50'sinin tamamlandığı belirtildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini söyledi.

GAP kapsamında bölge genelinde irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını hatırlatan Karahocagil, 7 barajın ise yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

Karahocagil, Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Dicle Nehri üzerinde yer alan ve inşa sürecinde birçok kez PKK'lı teröristlerin hedefi olan Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin ikinci büyük dolgu barajı olacağını vurgulayan Karahocagil, devletin dev eserleri bölgeye kazandırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir sevdadır GAP- 1

Karahocagil, Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olma özelliğini taşıyacağını belirterek, Mardin ile Şırnak sınırları arasındaki baraj inşaatında çalışmaların 24 saat esasına göre vardiyalı yapıldığını anlattı.

Barajın ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sağlayacağına dikkati çeken Karahocagil, "Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. GAP'ın vizyonu ve can damarı olan Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılabilecek. Ilısu Barajı ve HES projesinin GAP'ın en önemli yatırımlarının başında geliyor. Bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Yaklaşık 8,5 milyar liraya mal olacak Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkı sağlanacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı: Silvan

Karahocagil, Türkiye'nin en büyük sulama barajı olma özelliği taşıdığını söyledi.

Karahocagil, terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan barajın, 2019 yılı sonunda tamamlanacağını dile getirerek, "Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla, 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasiteye sahip olacağız. Proje kapsamında inşa edilen Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor." şeklinde konuştu.

Silvan Projesi tamamlandığında Diyarbakır'daki sulanan 100 bin hektarın üzerindeki arazinin 2 kat daha artacağını belirten Karahocagil, proje ile 300 binin üzerinde kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlanacağını dile getirdi.

Barajlar Kralı’nın GAP sevdası

GAP'ın gözü Dicle Nehri'nde

Sadrettin Karahocagil, GAP kapsamında öncelikli olarak Fırat Nehri üzerindeki barajlara yoğunlaşıldığını hatırlattı.

Fırat Nehri üzerinde 5 büyük barajın tamamlanarak ülkenin ve bölgenin hizmetine sunulduğunu anımsatan Karahocagil, şimdi idare olarak bütün enerjilerini Dicle Nehri üzerindeki baraj ve projelere verdiklerini söyledi.

İki yıla kadar Dicle Nehri üzerinde de devasa eserleri halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini anlatan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Dicle Nehri üzerindeki baraj inşaatlarımız sürüyor. Bitmiş barajlarımızdan olan Kralkızı, Dicle ve Batman Barajlarımız hem sulama yapıyor hem de enerji üretiyor. Silvan Barajı yapımı çalışmalarında ise şu anda yüzde 50'leri geçen fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Burası aynı zamanda ciddi bir sulama barajıdır. Yaklaşık 240 bin hektar tarım arazisini bu barajımızla sulayacağız. Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız 7 küçük baraja daha hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak. Silvan Barajı çok büyük bir projedir. Yine Ilısu Barajı da var."

Cizre Barajı 120 bin hektardan fazla alanı sulayacak

Karahocagil, Ilısu'nun Dicle Nehri üzerindeki depo barajlardan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bin 200 megavatlık da elektrik üretim gücüne sahip olacak. İnşaatında da yüzde 90'lara yaklaşılmış durumdadır. Ilısu Barajı önümüzdeki yıllarda mutlaka su tutacak, bu baraj bittikten sonra da buna bağlı olarak yapılacak olan Cizre Barajı var. Oda çok ciddi bir sulama yapacak. Hem Cizre'de hem Silopi'de ciddi büyüklükte araziyi suyla buluşturacak. 120 bin hektardan fazla alanı sulayacak. Ilısu Barajı ile birlikte biz asıl hedefimize kavuşmuş olacağız çünkü Cizre Barajı'nı da özel sektör yapacak. Kamu yatırımları açısından bizim hedefimiz Silvan ve Ilısu Barajı'nı bitirmek. Bunlar da önümüzdeki dönemde tamamlanacak. Ilısu önümüzdeki yıl 2019'da asıl suyu tutacak, Silvan da bir-iki yıl içerisinde su tutmaya başlayacak. "

Karahocagil, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: GAP, Süleyman Demirel, Cizre Barajı
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