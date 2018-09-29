"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Merkez Bankaları yüksek oranda altın alımı yapıyor

29 Eylül 2018, Cumartesi 14:53
"Güvenilir liman" altın, küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatırımcılar gibi merkez bankalarının da tercihi haline gelirken, merkez bankaları 193,3 tonla son 3 yılın en güçlü ilk yarı alımını gerçekleştirdi.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerinden derleyerek hazırladığı rapora göre, küresel merkez bankalarının sahip olduğu altın rezervleri 2018'in ilk yarısında 33 bin 763,6 tona yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 178,6 ton altın alan merkez bankaları, 2018'in aynı döneminde rezervlerine 193,3 ton altın ekledi. Böylece Merkez bankalarının bu yılın ilk yarıda gerçekleştirdikleri altın alımı 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Söz konusu alımlarda Rusya, Türkiye ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. bİlk yarıda toplam altın alımlarının yüzde 86'sı söz konusu 3 ülke tarafından gerçekleştirildi.

Altın alımlarında Rusya ilk sırada, Türkiye ikinci

Merkez bankalarının 2017 başından itibaren gerçekleştirdiği altın alım miktarında Rusya 383,3 tonla ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 2017 başından bu yana altın rezervlerini en hızlı artıran ülkeler sıralamasında Rusya'nın ardından 125,8 tonla ikinci oldu. Listede üçüncü sıraya yerleşen Kazakistan ise, bu dönemde altın rezervlerini 68,4 ton artırdı.

Finans Analisti İslam Memiş, WGC'nin yayınladığı rapora göre merkez bankalarının, 2018'in ilk yarısında toplam altın talebinin yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydetti. Merkez bankalarının altın talebini artırmasını "Finansal tedbir" olarak değerlendiren Memiş, "ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumu küresel finans piyasalarını rahatsız ettiğinden ileride çıkabilecek sorunlar için erken tedbirler alınıyor. Diğer yandan Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artıyor olması da altın talebinin artmasında etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, gelecek yılın finans piyasaları için zorlu geçebileceğini, ticaret savaşları, doğal felaketler ve savaş risklerinin dünya ekonomileri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bu sebeple güvenilir liman olarak altın talebinin artacağını ifade etti.

Altın enflasyondan korunma aracı

GCM Araştırma Uzmanı Enver Erkan da, merkez bankalarının bilançolarını uzun vadeli stratejiler çerçevesinde oluşturduklarını kaydetti.

Bu nedenle merkez bankalarının portföy çeşitlendirmesi yaptığını ifade eden Erkan, altının stratejik bir rezerv aracı olduğunu ve piyasalardaki instabilite zamanlarında bir enflasyondan korunma aracı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Erkan, fiziksel talep unsuru ile merkez bankalarının uzun vadeli bilanço çeşitlendirme stratejileri kapsamında yaptıkları altın alımını veya altın rezervlerini artırma durumu arasında bir ilişki kurmak ve buradan "fiziksel talep artıyor, altın fiyatları çıkacak" şeklinde bir çıkarım yapmanın çok doğru olmadığını dile getirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Merkez Bankası, altın, yatırım
Okunma Sayısı: 546
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

    Gazze şehitlerini uğurladı

    Kıbrıs’ta çözüm AB ile olur

    Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

    "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" başladı

    Başkanlık sisteminin çöktüğünün göstergesi

    Türkiye'de deizmin yükselmesinin sorumlusu AKP

    Erdoğan'ın Köln ziyareti öncesi Alman polisi alarmda

    Halep'deki fabrikalar eski günlerine dönmeye başladı

    Filistin: Hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz

    Merkez Bankaları yüksek oranda altın alımı yapıyor

    Azerbaycan'dan uluslararası topluma Erivan'a baskı çağrısı

    F-35 tipi savaş uçağı ilk kez kaza geçirdi

    İsveç'te İslâm'a hakarete hapis cezası

    Erdoğan-Merkel görüşmesinin ayrıntıları neler?

    Filistin, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

    Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

    TSE belgelerinde yüzde 25 indirim yapılacak

    'Seçimlerde benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

    Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Ben de af istiyorum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmanlı, âdil ve kahraman bir Demokrat
    Genel

    Risale-i Nur sadeleştirilemez!
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz üzerine kısa kısa
    Yasemin YAŞAR

    İnadına ümit, inadına merhamet
    Ahmet BATTAL

    Türkiye kalesinin kovası kim?
    Genel

    Yeni Asya’yı 10 gün içinde tekrar çıkardık
    Genel

    Çevirmenler de haklarını istiyor
    Genel

    Beklenen fuar açıldı
    Genel

    Türkiye kararlılığını ortaya koymalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.