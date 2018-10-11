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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Merkez Bankası: Cari açık 51 milyar 125 milyon dolar

11 Ekim 2018, Perşembe 11:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

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Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. 

Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

2017'nin ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da bu yılın ağustos ayında 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 461 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

Öte yandan, temmuz ayı cari açık verisi 21 milyar 751 milyon dolardan 1 milyar 778 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 54 milyar 560 milyon dolardan 54 milyar 640 milyon dolara revize edildi.

Ayrıca ödemeler dengesi istatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren yeni bir tablo olan "Tablo 7: Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti" eklendi.

Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. 

Bu gelişmede, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolarlık artış ile yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolarlık azalış etkili oldu.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Bu dönemde, yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 24 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10 milyar 371 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 2 milyar 210 milyon dolarlık, genel hükümet 5 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer sektörler ise 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

AA

Etiketler: merkez bankası, cari açık
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