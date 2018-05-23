Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası: Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini görüşmek üzere toplanmıştır.
Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır." denildi.
"Güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir"
Merkez Bankasından, "Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denilmiştir.
Para politikasındaki sağlam duruşun kararlılıkla sürdürüleceğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denmiştir:
"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir."
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MB'nin kararı sonrasında Dolar'da düşüş
Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.
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AA