Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, bankalara yönelik tüm fonlamayı artık geç likidite penceresinden yapacak. Söz konusu yeni adımla, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 25 baz puan artarak, yüzde 12.25'e çıkacak.

TL'de artan kayıplar devam ederken, Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.

TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm fonlama geç likidite penceresinden yapılacak. Bu adımla ağırlıklı ortalama fon maliyeti 25 baz puan artıracak. Mevcutta yüzde 11,99 olan AOFM yüzde 12,25 olacak.

TCMB, geç likidite penceresinden 10 milyar TL veriyordu. Toplam fonlamanın yüzde 90'ı GLP'de iken, yeni adımla fonlama yüzde 100'e çıkarılmış oldu.

Bu sabah 3.9781'e kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.95 seviyelerine geriledi.