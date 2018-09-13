Merkez Bankası politika faizini 6, 25 puan artırdı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan, "İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir." açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi. 14 Eylül'den itibaren başlanacak Merkez Bankası, halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağını duyurdu. Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörüldüğü bildirilerek, teknik ayrıntıların ayrıca duyurulacağı kaydedildi. AA

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