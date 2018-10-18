Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı oldu

MIP Genel Müdürü Daele, yılın 9 ayında 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçleyerek yeni bir rekora imza atıldığını, MIP'ın Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, yaptığı yazılı açıklamada, MIP'in işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yerleştiğini belirtti.

Daele, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçlenerek yeni bir rekora imza atıldı. MIP konteyner işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi. Bu, MIP tarihinde aynı zamanda yeni bir rekordur. Kaydedilen başarıda 2016 yılında hizmete sunduğumuz EMH 1 Terminali büyük rol oynadı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. MIP'in bölge deniz taşımacılığının merkezi konumunu koruması için liman tesislerini global ölçekte inşa edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek üzere hazırlıklarımıza başladık."

"İnovatif projeler geliştirmeye devam ediyoruz"

Daele, bu yıl operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla 1 rıhtım vinci, 5 saha vinci, 3 reach stacker ve 3 boş konteyner istif makinesi yatırımı yaparak operasyona kazandırdıklarını belirtti.

Ekipman yatırımlarının yanında genişleme yatırımlarının da devam ettiğini aktaran Daele, "2016 yılının ağustos ayında hizmete sunulan EMH Terminali'nin 1. aşamasıyla kapasitemiz 1,8 milyon TEU'dan 2,6 milyon TEU'ya çıktı. MIP, bu sayede 15 metre drafta (su derinliği) sahip mega gemileri ağırlayabiliyor." ifadesini kullandı.