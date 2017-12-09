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Metal işçileri hakkını istiyor

09 Aralık 2017, Cumartesi 20:00
Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası’nın Manisa’daki 4 bin 500 üyesi 16 fabrikada eyleme başladı. Fazla mesai yapmayan, yemekhanelerde kaşıkları vurarak ses çıkaran işçiler, hakları verilmediği takdirde greve gidecek.

Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde ücret artışıyla ilgili maddeler üzerinde uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası’nın Manisa’daki 4 bin 500 üyesi, 16 fabrikada eyleme başladı. Fazla mesailere gitmeyen, Pazartesi ve Perşembe günleri yemekhanelerde kaşıkları bir- birine vurarak ses çıkaran ve fabrika içinde yürüyüş yapan işçiler, hakları verilmediği takdirde fabrikalarda iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor. MESS ile 5 Ekim’de başlayan, Türkiye’de 130 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde, 6 oturumda yapılan görüşmelerde gerekli mutabakatı sağlayamayan Türk Me- tal Sendikası, 1 Aralık’tan itibaren yetkili olduğu bütün fabrikalarda eylem kararı aldı. Türk Metal Sendikası’nın Manisa’da yetkili olduğu 16 fabrikada toplam 4 bin 500 işçi, fabrika içinde eylemlere başladı. 

EYLEM 1 HAFTADIR SÜRÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, eylemlerin 1 haftadır fabrikalarda devam ettiğini dile getirdi. MESS’in top- lu iş sözleşmesi masasında uzlaşmaz tavır izlediğini öne süren Şube Başkanı Dereli, eylem kararının 1 Aralık tarihinde yapılan son toplantının ardından alındığını ifade etti. Toplu iş sözleşmesi masasında MESS ile ücret artışı ve diğer parasal konular konusunda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve işveren sendikasının uzlaşmaz bir tavır izlediğini ileri süren Dereli, “Bu yılki yapılması beklenilen toplu iş sözleşmesinde işçiye kıdeme dayalı zam verilmesini talep ettik. MESS ise geçtiğimiz günlerde kıdeme dayalı zam konusunun kendilerinin kırmızı çizgisi olduğu yönünde açıklamada bulundu. Bunun sebebini de ‘Eşit işe, eşit ücret’ olarak ifade etti. Ancak bir fabrikada 12-15 yıl çalışan bir işçi arkadaşımız, işte kalifiye olduğu için daha fazla ücret almanın hakları olduğunu düşünüyor. Bizim düşüncemiz de bu yönde.” dedi. 

UZLAŞAMAZSAK GREV KARARI ALACAĞIZ

Dereli uzlaşma konusunda arabuluculuk sürecinin işlediğinin ifade ederek, “Şu anda iş bırakma eylemi yapmıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde fabrika önlerinde yürüyüşler yapacağız. Eylemlerimiz her hafta üstüne katarak devam edecek. Eğer talep ettiklerimiz yerine gelmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Talebimiz kabul edilmezse ve arabuluculuk süresinde anlaşamazsak, genel başkanımızın talimatı ile grev kararı alınacak. Talebimiz, 6 aylığına yüzde 38 zam ve kıdem yılına göre bir artışın olmasıdır. Bu zam kendi kafamızdan değil, genel merkezimizin titiz çalışması sonrası ortaya çıkmıştır. Tek hedefimiz Türkiye’de ücret adaletini sağlamak” diye konuştu. 

DHA

Etiketler: metal sendikası
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