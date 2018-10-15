Meyve suları sulandı

Artan maliyetler ve meyve nektarlarına getirilen yüzde 10’luk ÖTV sonrasında bazı meyve suyu üreticileri meyve oranını düşürme yoluna gitti.

İçinde yüzde 40 meyve olan bir içecekteki meyve oranının yüzde 10 kadar indirildiği ifade edildi. Hürriyet’in haberine göre İçinde yüzde 25 ile yüzde 99 arasında meyve bulunan ve meyve nektarı olarak adlandırılan meyve sularındaki meyve oranları bazı firmalarca düşürülmeye başladı. Örneğin içinde yüzde 40 meyve barındıran meyve nektarındaki meyve oranını yüzde 10’a kadar düşürenler oldu.

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